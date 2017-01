Inval in botenbedrijf Kaatsheuvel, inzet van veel agenten en honden

KAATSHEUVEL - Medewerkers van de politie en de gemeente zijn bezig met een inval in een botenbedrijf in Kaatsheuvel. Het bedrijf zou geld hebben wit gewassen. Er zouden een man of twintig deelnemen aan het onderzoek. Ook honden worden ingeschakeld.

Het bedrijf koopt, verkoopt en repareert boten en heeft de politie al eens eerder op bezoek gehad.



Niemand aangehouden

Er is voor zover bekend niemand aangehouden, wel is administratie in beslag genomen. Behalve het bedrijfspand aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel worden ook twee huizen doorzocht.