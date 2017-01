Dronken vriendin slaat Tilburger met stok op hoofd en hand

TILBURG - Een man van 43 is maandagmorgen in zijn huis in de Tilburgse wijk Besterd hard met een stok geslagen. Hij raakte flink gewond aan zijn hoofd en linkerhand.

De vermoedelijke dader is dezelfde morgen nog ondanks heftig verzet aangehouden. Het gaat om een 34-jarige vriendin van de man.



Bekopen met tikken

De Tilburgse had hem tegen drie uur ’s nachts al met een fles whisky opgezocht. Na een tijdje ging ze weer weg, met een kennis die ook bij de man op bezoek was. Rond zes uur keerde de vrouw in een dronken bui terug en belde ze opnieuw aan. De man wilde haar niet binnen laten en hij moest dit bekopen met een paar tikken. De vrouw was namelijk heel boos geworden.



De politie constateerde dat er in de woonkamer en de hal van het huis veel bloed lag. Ook waren diverse spullen kapot. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Daarna heeft hij aangifte gedaan.