Automobilist uit Breda loopt tegen de lamp en moet flink dokken

BREDA - Een man van 22 is zondagnacht in zijn woonplaats Breda wel erg pijnlijk tegen de lamp gelopen. Agenten waren een kapotte koplamp van zijn auto opgevallen. Tijdens de daaropvolgende controle kon de bestuurder geen geldig rijbewijs tonen.

Ook moest de Bredanaar nog bijna 3700 aan boetes betalen, zo bleek. Hij zei dat zijn rijbewijs thuis lag. Dat klopte niet: dat was eind vorig jaar door de politie ingenomen en zou pas 19 januari worden teruggeven.



Duur grapje

Het wordt sowieso een duur grapje voor de man. Toen bleek dat hij illegaal achter het stuur zat, werd besloten de auto te takelen, te stallen en buiten gebruik te stellen. En de kosten zijn voor rekening van de Bredanaar.



Hij was tegen kwart voor vier staande gehouden op de Lunenburgstraat en was het niet eens met de gang van zaken. Volgens hem mocht hij van het Centraal Justitieel Incasso Bureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) wél rijden.