Flatbewoners vrezen overlast van nieuw PSV-honk

EINDHOVEN - Eindhoven doet te weinig om overlast van het nieuwe supportershonk van PSV te voorkomen. Dat vinden bewoners van de Ventoseflat die het supporterscafé in hun achtertuin krijgen. Daarom spannen ze een juridische procedure tegen de gemeente aan.

Op 1 april verhuist het honk van de harde kern van PSV van de voorkant van de Ventoseflat naar de achterkant. De Aftrap, zoals het café heet, komt op zo'n 80 meter van de flat te liggen. Het gaat om een tijdelijk honk, dat de fans zo'n vijf jaar kunnen gebruiken.



Een bestuurslid van de bewonersvereniging van de Ventoseflat legt uit: "Het wordt een veredeld strandpaviljoen. Het hoeft natuurlijk geen bunker te worden, maar ook geen kartonnen doos die herrie zal doorlaten."



De bewoners verwachten ook verkeersproblemen; ze vinden dat de gemeente daar te weinig oog voor heeft. "Op een thuiswedstrijd komen veel mensen af, die allemaal moeten parkeren en manouvreren door onze straten."



Open terrein

Ook maken ze zich zorgen over de 'beheersbaarheid' van het terrein. "Het huidige terrein is ingesloten door twee wegen. Mocht er ooit iets uitbreken dan is de ruimte waarin dat gebeurt, begrensd. Straks gaat het om een open terrein."



De buurt heeft op zich geen bezwaar tegen de locatie, maar vindt wel dat de gemeente met oplossingen moet komen voor de problemen die ze verwachten. Of moet zorgen voor een permanente oplossing. De procedure dient de 26e januari.