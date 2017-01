Geen strafrechtelijke vervolging voor vrouw die vechthonden in Wernhout doodschoot

WERNHOUT - De vrouw die zondagmiddag in Wernhout twee vechthonden doodschoot die haar man aanvielen, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens de officier van justitie is er sprake van een noodweer-situatie. Ook was de wapenvergunning in orde. Dat meldt de politie.

De politie heeft het wapen in beslag genomen. Wanneer het vuurwapen terug naar de eigenaar gaat is nog niet bekend.





"De vergunningvoorwaarden zijn namelijk wel overteden. Met het wapen mag niet op de openbare weg worden geschoten", aldus politiewoordvoerder Eric Passchier.



Aangevallen

De man uit Wernhout was zondagmiddag aan het wandelen met de honden toen de dieren met elkaar in de clinch raakten. Hij wilde er vervolgens tussenkomen en op dat moment werd hij door de twee honden aangevallen.



De vrouw pakte in haar huis een pistool en schoot de dieren dood. Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels geopereerd.