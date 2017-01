Mario trekt kliko's open om te kijken of afval goed gescheiden is: 'Sommige mensen hebben geen idee'

TILBURG - Bewoners van de Tilburgse wijk de Reeshof keken vorige week verbaasd naar hun geleegde afvalcontainers. Zo'n beetje alle afvalbakken hadden een gele kaart gekregen: een officiële waarschuwing dus. Toch gaat het steeds beter met het scheiden van afval in Tilburg. Er worden minder gele kaarten en boetes uitgedeeld.

In 2016 ging het stukken beter dan in 2015. Er werden zo’n 30 procent minder gele kaarten uitgedeeld en zelfs ruim 80 procent minder boetes. Dit is mede te danken aan controleur Mario Dielemans. Hij is een van de mannen die de kliko’s opentrekt om te kijken of het afval wel goed is gescheiden. “Het project loopt nu twee jaar en ik zie dat het scheiden steeds beter gaat.”



Scheiden

Waarom mensen niet goed scheiden, weet Mario ook niet precies. “Je hebt zitten mensen bij die gewoon niet mee willen werken. Maar vaak is het ook onwetendheid. Iemand die 90 jaar oud is, heeft geen idee. Als wij dan meerdere keren een gele kaart hebben gegeven, dan bellen we uiteindelijk ook aan, gewoon om het uit te leggen. En je ziet dat als je mensen aanspreekt, ze het daarna ook beter gaan doen.”



Tilburg neemt het scheiden van afval serieus. “Uiteindelijk moeten we naar 140 kilo restafval per persoon. En we kwamen van ruim 250 kilo per persoon per jaar,” vertelt wethouder Berend de Vries. “En dat doen we omdat we het goed willen doen voor het milieu en voor de portemonnee. Want mensen betalen via de afvalstoffenheffing mee. En het goede nieuws is dat die afvalstoffenheffing dit jaar al naar beneden kan.”