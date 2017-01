Antwan Scott weg bij New Heroes, maar hij staat nog wel op de seizoenkaarten en spelersbus

Antwan Scott was tot maandag het uithangbord van new Heroes

DEN BOSCH - Basketbalclub New Heroes uit Den Bosch heeft afscheid genomen van speler Antwan Scott. Reden hiervoor is onenigheid over de positie van de Amerikaan in het veld.

Scott ziet zichzelf als spelverdeler maar daar heeft de Bossche club een andere Amerikaan voor gehaald. Steve McWhorter is binnenkort speelgerechtigd.



Zondag gaf Scott via zijn zaakwaarnemer aan dat hij weg wilde. Maandag maakte New Heroes via de eigen kanalen bekend dat de club en de Amerikaan uit elkaar gaan.





Beetje wrang is dat Scott door de Bossche club naar voren was geschoven als gezicht van het nieuwe team. Zo staat zijn afbeelding op de seizoenkaarten en prijkt hij prominent op de nieuwe spelersbus.