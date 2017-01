Syriëgangster uit Eindhoven blijft vastzitten

DEN BOSCH - De 33-jarige Eindhovense die heeft geprobeerd naar Syrië te reizen, blijft voorlopig in Nederland vastzitten.

Het voorarrest van de jihadgangster werd maandag met veertien dagen verlengd. Dat laat de rechtbank in Den Bosch weten.



Op verzoek van Nederland werd de vrouw eind vorig jaar bij een grensovergang in het zuiden van Bulgarije gearresteerd. Vrijdag werd ze uitgeleverd aan Nederland en gearresteerd op Schiphol.



De vrouw wordt ervan verdacht dat ze in Syrië wilde deelnemen aan de terroristische strijd.