Vrachtverkeer aan banden in Chaam en Baarle-Nassau

CHAAM - De maximum snelheid op de N639, die onder meer dwars door Chaam loopt, wordt mogelijk teruggebracht. Ook wordt onderzocht of vrachtverkeer zonder een aantoonbare lokale bestemming van deze provinciale weg kan worden geweerd.

Met onder meer deze maatregelen moet de leefbaarheid van vooral Chaam, maar ook die van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog worden verbeterd. De inwoners van deze dorpen hebben veel last van vrachtverkeer. Sinds de invoering van de tolheffing in België maken veel vrachtwagenchauffeurs gebruik van een sluiproute door deze dorpen.



Naar zestig en dertig kilometer per uur?

De gemeente Alphen-Chaam heeft de maatregelen aangekondigd in een brief die huis aan huis in Chaam, Bavel en Ulvenhout is verspreid. Op de N639 geldt nu buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van tachtig kilometer (wat zestig zou moeten worden). Binnen de bebouwde kom zou de maxiumsnelheid teruggebracht moeten worden van vijftig naar dertig kilometer per uur.



Eind deze maand moet een rapport klaar zijn met de consequenties van een aantal maatregelen. Ondertussen wordt ook bekeken of het tracé van de N639 een groener en dorpser karakter kan krijgen. Ook wordt gecontroleerd of vrachtverkeer rekening houdt met een adviesroute, die hen via de N260 in plaats van de N639 richting snelweg A58 moet leiden.