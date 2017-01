'Kermend en gillend van de pijn probeerde hij de bijtende honden van zich af te duwen'

WERNHOUT - De man die zondag ernstig gewond raakte toen hij door zijn twee vechthonden werd aangevallen, heeft het bijtincident overleefd door kordaat optreden van onder meer de overbuurvrouw. "Ik zag de man in een sloot creperen. Hij kermde en gilde van de pijn", vertelt de nog altijd geschrokken vrouw maandag tegen Omroep Brabant.

De overbuurvrouw, die anoniem wil blijven, reed zondagmiddag met de auto bij haar huis weg toen ze de man zag vechten voor zijn leven. "Ik ben meteen naar zijn huis gegaan en heb zijn vrouw gewaarschuwd. Die heeft het uiteindelijk 'afgehandeld'."



Pistool

De vrouw van het slachtoffer kwam vervolgens met een pistool naar buiten en heeft de honden, die de man bleven aanvallen, doodgeschoten. "Het was echt verschrikkelijk. Mijn overbuurman was al helemaal blauw van de kou en zat onder het bloed."



ZIE OOK: Man zwaargewond na aanval door eigen honden, zijn vrouw schiet ze dood



De overbuurvrouw belde meteen 112 en heeft het slachtoffer toegedekt met dekens. Zelf heeft ze niet gezien dat de honden werden doodgeschoten. Er waren toen meer buurtbewoners aangekomen. "Ik ben toen naar binnen gegaan", zegt de overbuurvrouw.



Buurtbijeenkomst

Zondag zijn buurtbewoners bij elkaar gekomen, om het drama te verwerken. "Ook de vrouw van het slachtoffer was daarbij aanwezig."



ZIE OOK: Vrouw de vechthonden in Wernhout doodschoot niet strafrechtelijk vervolgd



Volgens de overbuurvrouw had het stel een wapenvergunning en wist de vrouw ook dat ze niet op de openbare weg mocht met dat vuurwapen. "Ze nam bewust het risico, omdat ze geen andere keuze had."



Operatie slachtoffer

Het slachtoffer is met de ambulance naar het Amphia Ziekenhuis in Breda gebracht. Daar is hij zondag en maandag geopereerd aan zijn armen. "Volgens de chirurg heeft de vrouw snel en juist gehandeld. Anders had haar man het niet gered", vertelt de overbuurvrouw.





De man zou vooral aan zijn linkerarm zwaargewond zijn geraakt. De chirurg zou hebben verteld dat het slachtoffer wel een jaar moet revalideren en dat niet zeker is dat hij de kracht in zijn arm terugkrijgt. De man raakte ook gewond aan zijn linkerknie. Of hij in het gezicht is gebeten, weet de overbuurvrouw niet. "Dat is onduidelijk. Zijn gezicht zat in ieder geval wel onder het bloed."De hondenbezitters zouden vorig jaar in Wernhout zijn komen wonen. Volgens de overbuurvrouw waren ze zich bewust van de risico's: "Ze hielden de honden altijd uit de buurt van mensen en ze hebben een speciale ren voor de dieren achter het huis."De doodgeschoten vechthonden zijn volgens de vrouw twee broertjes. De vader en moeder van de honden leven nog en zitten zonder hun kroost in een kooi in de tuin.