'Dit heeft een enorme impact op de school', rector Stedelijk Gymnasium lovend over hulpdiensten

DEN BOSCH - Er is door hulpdiensten bijzonder snel en goed gereageerd op de zelfmoord van de wiskundedocent van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Dat zegt rector Etha Schoemaker in een eerste reactie. Ze roemt de hulpdiensten en slachtofferhulp, die direct klaarstonden voor leerlingen en docenten die flink geschrokken zijn.

Veel leerlingen waren maandagochtend getuige van de zelfmoord. De docent sprong van het dak van het Stedelijk Gymnasium, voor de ogen van leerlingen op het plein en in de lokalen.



"Dit heeft een enorme impact op de school", zegt Schoemaker. "Voor leerlingen, ouders, collega's en naasten van hem. Het is een hele treurige dag." De man was al tien jaar docent op de school. Leerlingen zijn maandagmorgen bijeengekomen om met elkaar en docenten te praten over de zelfmoord. "Het is goed om te zien hoe leerlingen en collega's tot elkaar komen en elkaar goed kunnen vinden en steunen", zegt Schoemaker.



Aanleiding

Over de mogelijke aanleiding voor de zelfmoord van de wiskundedocent wil ze geen mededelingen doen. Ook gaat ze niet in op vragen over mogelijk onderzoek.



Voor maandag zijn alle lessen op de middelbare school afgelast. De school is wel open voor docenten en leerlingen die behoefte hebben om te praten, maar de meeste leerlingen zijn naar huis. "We proberen zo snel mogelijk het 'normale' ritme hervatten. Maar in eerste instantie zal hier natuurlijk veel aandacht voor zijn", zegt de rector.



Dinsdag weer naar school

Dinsdag worden alle leerlingen weer op school verwacht. Ze krijgen een bijeenkomst in hun eigen mentorklas. De mensen van slachtofferhulp en Schoolmaatschappelijk werk blijven nog de hele week op school voor leerlingen die behoefte hebben aan extra steun. "Ik prijs me gelukkig dat we omringd zijn door deskundigen op dit vlak", zei Schoemaker.