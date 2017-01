Ook Sint Janslyceum in Den Bosch in rouw, overleden wiskundedocent gaf hier bijles

DEN BOSCH - Op meerdere scholen in Den Bosch is geschokt gereageerd op de zelfmoord van een wiskundedocent van het Stedelijk Gymnasium. De docent werkte jarenlang op het Sint Janslyceum. Hij gaf er nog steeds bijles aan leerlingen die wat extra hulp met wiskunde nodig hadden.

Via Whatsapp waren leerlingen en leraren van het Sint Jans al vrij snel na het overlijden van de docent op de hoogte van het nieuws, zegt rector Roel Scheepens.



"De schok hier op school was aanzienlijk", zegt Scheepens. Tot de docent aan het Stedelijk Gymnasium ging lesgeven, stond hij voor de klas op het Sint Jans. "Hij gaf hier les van 2003 tot 2007, dus de huidige leerlingen kennen hem niet als docent. Maar veel oud-collega's natuurlijk wel." Omdat hij nog regelmatig terugkwam voor bijles, is het voor veel leerlingen toch een bekende.





Rekening houden

Het Sint Janslyceum heeft ouders en leerlingen een mail gestuurd, met het bericht dat leerlingen die daar behoefte aan hebben extra aandacht krijgen van hun docenten. "Ook alle docenten zijn op de hoogte gebracht, met het verzoek om rekening te houden met leerlingen die van slag zijn."



Scheepens heeft het Stedelijk Gymnasium een bericht gestuurd met condoleances. "We leven erg met hen mee."