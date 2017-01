Inwoners Someren blij: gemeente koopt bandenbedrijf uit dat dagenlang brandde

SOMEREN - De inwoners van Someren krijgen wat ze willen: de gemeente koopt Van den Hoogen Recycling uit. Het bedrijf mag niet meer opnieuw opstarten en moet het terrein binnen tien dagen schoon opleveren.

Begin november woedde een enorme brand op het terrein van Van den Hoogen. Veel banden gingen in vlammen op. De brand was niet te blussen en zorgde voor flinke overlast in de buurt. Rook en stank joegen omwondenden zelfs tijdelijk hun huizen uit. En die omwonenden wilden maar één ding: het bandenrecyclingbedrijf weg uit hun achtertuin.



Dat de onderneming na de lang nasmeulende brand weer gestart is met activiteiten op het terrein maakte de omwonenden ongerust. Het college van Someren-Heide had al eerder laten weten een herstart van Van den Hoogen te willen voorkomen. Het bedrijf heeft volgens burgemeester en wethouder geen toekomst meer op de plek aan de Groeneweg.



De gemeente koopt het bedrijf voor 802.000 euro uit. Uiterlijk 26 januari moet het bedrijf definitief opgedoekt zijn. Dat is maandag aan eigenaar Van den Hoogen meegedeeld.