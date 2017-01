Nasdrin Dchar mag zijn hart laten spreken op 5 mei

HAARLEM - Nasrdin Dchar mag dit jaar in Haarlem de 5 mei-lezing verzorgen. Zijn toespraak is een onderdeel van de Nationale Viering Bevrijding. De acteur uit Steenbergen won in 2011 een Gouden Kalf voor zijn rol in Rabat.

Vorig jaar stond hij in het kader van ‘Theater na de Dam’ met de eenmalige voorstelling in Koninklijke Theater Carré in Amsterdam. Vanaf februari speelt hij zijn solovoorstelling DAD.



IEDER1

Als medeoprichter van IEDER1 wil hij mensen en organisaties de ruimte bieden zich positief te uiten over de diversiteit in ons land. De tekst die Dchar op 5 mei gaat uitspreken, is vanaf eind april te koop in de boekhandel.