Tientallen zeldzame vogeltjes gestolen uit achtertuin in Eindhoven: 'Het zijn mijn beste vogels'

EINDHOVEN - Vogels zijn z'n lust en zijn leven. Mede daarom is de heer Slegers uit Eindhoven diepbedroefd over de diefstal van zijn 35 kleurige distelvinken. "Ze weten niet wat ze mensen aandoen", zegt de aangeslagen Slegers.

Zeldzame vogeltjes zijn geliefd bij dieven. Wie ze verhandelt, krijgt voor een distelvink (ook wel puttertje genoemd) al snel 100 tot 150 euro per vogeltje, weet Slegers.



Zelfde manier

Zes jaar geleden was het ook al raak in de volière in zijn achtertuin. En in de nacht van zondag op maandag is precies dezelfde techniek gebruikt: het slot is opengebroken en de dieven zijn gevlucht door via een tafel over de schutting te klimmen. "Ze weten precies waar ze moeten zijn", klaagt Slegers.



ZIE OOK: Voor tweede keer dit jaar bijzondere vogels geroofd uit BestZoo



"Ik hoop dat mensen opletten als ze vogels kopen", zegt de liefhebber daarom. "Het zijn mijn beste kweekvogels. Ze zijn ontzettend duur en moeilijk om opnieuw te kweken. Het duurt jaren voor je zoiets weer bij elkaar hebt."



Veel diefstallen

Het gebeurt regelmatig dat er in Brabant zeldzame en dure vogels worden gestolen. Zo was in april vorig jaar zelfs Zoo Veldhoven slachtoffer van diefstal van ruim dertig papegaaien.