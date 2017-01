Beruchte nephertog lijkt steeds meer op Leonardo diCaprio, maar dan de mislukte versie

OUDENBOSCH - De nephertog die zou trouwen in de basiliek van Oudenbosch kan het oplichten nog steeds niet laten. In Ierland is hij veroordeeld tot twee jaar cel voor professionele winkeldiefstal. Dat schrijven Ierse media.

De man die in Brabant bekend staat als de nephertog zou jarenlang in Ierland dure spullen uit winkels hebben gestolen. Deze verkocht hij dan op de Ierse variant van Marktplaats. Daarvoor gebruikte hij een speciaal daarvoor aangepaste kinderwagen.



Hertog Marc-Anthonie van Wilderoden d'Aragon

Het verhaal van Anthonie van Wildenroden (vroeger Anthonie de Bruin) begint steeds meer te lijken op de film 'Catch me if you can' met in de hoofdrol Leonardo diCaprio. Het grote verschil is dat Anthonie telkens gesnapt wordt.



Anthonie komt in 2010 in Brabant groot in het nieuws als hij de dag voor zijn immense huwelijksfeest in Oudenbosch opgepakt wordt wegens oplichting. Hij gaf zich uit als hertog Marc-Anthonie van Wilderoden d'Aragon en zou in de basiliek van Oudenbosch voor de kerk trouwen met Tara Elliott, een dame van een oud Schots adellijk geslacht.De nephertog werd in juni 2011 veroordeeld tot 1 jaar cel . Omdat hij al zoveel ellende in Nederland had veroorzaakt werd hem geadviseerd naar het buitenland te verhuizen. Ierland werd zijn nieuwe thuisland. Daar vertrok hij samen met Tara Elliott. Samen hebben ze drie kinderen en zijn ze nog steeds getrouwd, vertellen Ierse journalisten tegen Omroep Brabant.Maar in Ierland verleert hij zijn streken niet. Hij wordt in 2015 betrapt op stelen in een winkel. Een beveiliger van een warenhuis ziet Anthonie rond rijden met een kinderwagen zonder kind erin. "De bewaker vertrouwt het niet", vertelt Cathal McMahon van de Independent. "In de wagen vinden ze een duur koffiezetapparaat. En daarnaast een boodschappenlijst met allemaal dure spullen erop. Hij zei dat het een lijst was van dingen die hij online wilde verkopen."Zij huis wordt doorzocht en daar vindt de politie drie dure bladgouden spiegels. Anthonie wordt op borgtocht vrijgelaten. Maar als snel wordt hij weer gepakt, omdat hij een handtas van 900 euro aan het stelen is. Weer laten ze hem op borgtocht gaan en Anthonie vlucht naar België. In 2016 wordt hij met behulp van een internationaal opsporingsbevel opgepakt en stond hij afgelopen week terecht in Dublin.Tegenover de rechtbank verklaart hij dat zijn vrouw en kinderen vertrokken zijn naar Amerika. De nephertog vertelt dat hij ging stelen omdat hij geen andere manier had om aan geld te komen. De rechtbank veroordeelt hem tot twee jaar cel.Na het bizarre verhaal van de trouwerij in Oudenbosch, blijkt Anthonie van Wildenrode er ook een opmerkelijk leven op na te houden. Volgens eigen zeggen is hij met geld van de overheid en van zijn schoonvader een insectenbedrijf begonnen, EddieBug. Maar ook dit bedrijf wordt in twijfel getrokken."Hij deed erg zijn best om de indruk te wekken dat hij een gerespecteerd zakenman is", zegt McMahon. "Dat hij iemand was die te vertrouwen is. Maar de waarheid blijft anders."