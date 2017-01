Monumentale boom in Roosendaal dreigt op theater te vallen

ROOSENDAAL - Een monumentale boom in de tuin van museum Tongerlohuys in Roosendaal dreigde maandagochtend op theater De Kring te vallen. De gemeente heeft zeer oude moerascypres met spoed gekapt.

De boom was door nog onbekende oorzaak scheef komen te staan. Een medewerker van het theater waarschuwde de gemeente.



Stam hol

De conditie van de boom werd in 2015 nog door een bomendokter onderzocht. Toen bleek dat de stam hol was en de wortels waren aangetast.



Met maatregelen zou de boom kunnen blijven staan. Maandag bleek dat de eerder aangebrachte grondankers en tuien de moerascypres niet meer in bedwang konden houden.



Onderzoek

Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt waarom boom toch plotseling is gaan hellen.