Parapaardensportster Sanne Voets ruiter van het jaar 2016

DEN BOSCH - Sanne Voets is gekozen tot ruiter van het jaar 2016. De dertigjarige paralympische dressuuramazone uit Berghem kreeg de onderscheiding vanwege de gouden medaille die ze tijdens de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in de kür met haar paard Demantur won.

Voets was tijdens de Paralympische Spelen net iets beter dan de Noorse Ann Cathrin Lubbe. "Dit is een geweldige beloning voor tien jaar heel hard werken." De beloning heeft nu extra glans gekregen met de titel ruiter van het jaar.



De dertigjarige Voets was één van de drie genomineerden. Naast de parapaardensportster Voets waren ook vierspanner IJsbrand Chardon en het menteam, bestaande uit Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman, in de race voor de eretitel.



Eerste titel voor parapaardensporter

Voets volgt springruiter Dubbeldam op, hij was in 2014 en 2015 ruiter van het jaar. Het is de eerste keer dat de titel naar een parapaardensporter gaat.



Anky van Grunsven, zelf acht keer uitgeroepen tot ruiter van het jaar, was voorzitter van de keuzecommissie.



One to Watch

Donderdag maakte het Internationaal Paralympisch Comité bekend dat Sanne Voets One to Watch-kandidaat is. Een selectie van atleten die volgens het IPC en de World Para Athletics behoren tot de potentiële medaillekandidaten voor de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio.