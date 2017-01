NAC Breda heeft met Stijn Vreven type Diego Simeone: 'Voetbaldier moet het hebben van emotie'

BREDA - NAC-trainer Stijn Vreven keert maandagavond terug bij FC Utrecht. De Belg zit in het stadion waar hij uitgroeide tot cultheld voor het eerst op de bank bij een officiële wedstrijd van de club uit Breda. Volgens de Belgische journalist Sven Claes heeft NAC met Vreven een trainer met emotie aangetrokken, vergelijkbaar met Diego Simeone van Atlético Madrid.

"Het is een mooie volgende stap in zijn carrière", zegt Claes, die Vreven kent vanuit het Belgische voetbal. Hij denkt dat de samenwerking voor zowel NAC als de trainer zelf goed uit kan pakken. "Hij is een echt voetbaldier. Een trainer die het ook moet hebben van zijn emotie, zoals Simeone van Atlético Madrid. Het is geen trainer die af en toe iets zegt en een keer met zijn arm zwaait. Vreven wil scherpte bij al zijn spelers. Iedere club heeft een paar vedettes, maar die zet hij ook op scherp. Als liefhebber zie je dat volgens mij graag."



Vreven werd eerder dit seizoen ontslagen bij Waasland-Beveren, dat zorgde voor de nodige ophef bij de fans. "Hij was geliefde bij de supporters. Bij Waasland-Beveren had hij ook een matige spelerskern, het bestuurd had daar de hand in eigen boezem moeten steken. Maar in België stond hij er ook nog goed op. Er waren meerdere clubs die in hem de voornaamste kandidaat zagen. Hij lag goed in de markt. NAC is nu een mooie volgende stap. Als hij daar slaagt, kan hij de stap naar het hoogste niveau maken."



De terugkeer van Vreven bij FC Utrecht, waar hij vier seizoenen speelde, blijft bij die club niet onopgemerkt. NAC neemt 350 supporters mee naar De Galgenwaard. Perschef Perry Hendriks verwacht zelf zo'n tweeduizend toeschouwers, mede door een speciale actie rondom 'de terugkeer van de indiaan'. "Seizoenkaarthouders hadden de mogelijkheid om vrijdag tot middernacht gratis een kaartje te halen voor de wedstrijd. Achthonderd fans hebben daar gebruik van gemaakt.""Normaal gesproken komen er 'zo'n zevenhonderd supporters naar een wedstrijd van Jong FC Utrecht. We verwachten op de wedstrijddag zelf nog kaarten te verkopen en in totaal tegen de tweeduizend toeschouwers te verwelkomen", aldus Hendriks, die eerder vier jaar werkzaam was voor NAC.De NAC-fans kunnen bier drinken in het uitvak en ook is er de mogelijkheid een versnapering te bestellen bij de 'Utregse worssenman'. "Ik ken de supporters van NAC van haver tot gort. Ze zijn in voor een feestje, laten we er dan samen een feestje van maken. Er gebeuren al genoeg rare dingen in het voetbal, laten wij er een echt een feestje van maken."Vreven is in Nederland bekend geworden als voetballer die tijdens wedstrijden het randje opzocht en daar soms overheen ging. Als trainer ging hij soms ook nog over de schreef. "In het begin van zijn trainerscarrière werd hij regelmatig naar de tribune gestuurd. Scheidsrechters zochten hem ook wel op, ze kenden zijn temperament. Hij liep regelmatig tegen een schorsing aan, maar daarin heeft hij een prima ontwikkeling doorgemaakt. Dat is echt een positieve evolutie."Hoewel Vreven met zijn lange haren ook een paar streken is verloren, staat er bij NAC nog altijd een passievolle trainer voor de groep. "Absoluut. Iedere training wil hij dat iedereen 120 procent geeft. Hij doet er ook alles aan om de spelers te prikkelen. Met zijn passie kan hij het publiek ook opzwepen", aldus Claes, die wel wat verwacht van de Belgische oefenmeester. "Hij heeft in België al mooie dingen bewezen."