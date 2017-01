PSV-talenten Dante Rigo en Sam Lammers tekenen nieuw contract, 'Mooie stap'

EINDHOVEN - Dante Rigo en Sam Lammers hebben maandagmiddag hun handtekening gezet onder een nieuw contract. De Belg Rigo staat nu tot de zomer van 2018 onder contract, Lammers heeft nu een verbintenis tot medio 2021.

Rigo is één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van PSV. De achttienjarige Belg speelt al sinds 2007 in Eindhoven. "Dit is een hele mooie stap. Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met het contract dat ik vandaag heb getekend. Ik moet nu gewoon blijven werken.



De middenvelder, die nog wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht, wordt vergeleken met spelers als Mark van Bommel en Josep Guardiola. "Het is heel mooi als je met topspelers uit het verleden vergeleken wordt. Hopelijk kan ik het waarmaken."





'Kan niet snel genoeg gaan'

Sam Lammers weet wat hij moet gaan doen. "Van een spits worden doelpunten verwacht. Dit contract is een beloning. Ik heb nu heel wat meer jaren om te laten zien dat ik kan scoren", zegt de jonge aanvaller. Wanneer hij Luuk de Jong uit de basis speelt? "Van mij mag hij nog wel even blijven staan. Ik ga nu weer mijn doelpunten maken voor Jong PSV. Maar het kan niet snel genoeg gaan."



Lammers scoorde dit seizoen al tien keer voor Jong PSV in de Jupiler League. De negentienjarige spits heeft inmiddels ook al twee wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Lammers was tot vandaag in het bezit van een contract tot de zomer van 2018.