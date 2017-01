Brutale inbrekers in Beek en Donk jatten sieraden terwijl bewoners thuis zijn [VIDEO]

BEEK EN DONK - Een drietal brutale inbrekers heeft in december vorig jaar ingebroken in een huis in Beek en Donk terwijl de bewoners gewoon rustig aan het avondeten zaten. Hoewel de mensen de inbrekers uiteindelijk hoorden, lukte het de dieven toch een hoop waardevolle sieraden buit te maken.

Een geluk bij een ongeluk: het huis aan de Koppelstraat is voorzien van erg goede bewakingscamera’s. Ook zijn er geluidsopnames van de boeven gemaakt en zijn de mannen duidelijk te zien en te horen. Toch zijn de inbrekers nog niet gepakt. Daarom zond opsporingsprogramma Bureau Brabant maandagavond beelden uit van de mannen.



Dure horloges

Twee mannen klommen op het balkon om zo de slaapkamer binnen te dringen. Na enkele minuten hoorde een bewoner van het huis gerommel op de slaapkamer en gingen de mannen snel weer naar buiten. Toch hadden de inbrekers genoeg tijd om meerdere sieraden en waardevolle horloges van onder andere Cartier mee te nemen.