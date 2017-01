Vierde verdachte van mishandeling No Surrender-lid in Bergen op Zoom langer in de cel

BERGEN OP ZOOM - Een lid van No Surrender die vrijdag werd opgepakt voor betrokken bij een zware mishandeling van een 41-jarige clubgenoot in een bosgebied in Bergen op Zoom blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter commissaris maandag bepaald.

De 24-jarige man uit Nieuwerkerk aan de IJssel werd vrijdagmiddag gearresteerd in Rotterdam-Zuid. De politie was al geruime tijd naar hem op zoek.



Drugs en vuurwapen

In november werden al drie andere leden van No Surrender aangehouden. De vierde verdachte wist toen te ontkomen. Hij liet op zijn vlucht een tas met kilo's harddrugs en een vuurwapen achter.



Het slachtoffer, Clement H. uit Schiedam, werd op 6 mei bijna dood geslagen in Bergen op Zoom. Dat gebeurde na de uitvaart van de vader van een clubgenoot. Het slachtoffer werd vervolgens zwaargewond thuis afgezet. Zijn vriendin bracht hem naar het ziekenhuis.



Facebook

De daders zouden Clement H. hebben opgezocht in het ziekenhuis en hem gedwongen hebben om op Facebook te schrijven dat hij gewond was geraakt bij een motorongeluk.



Justitie verdenkt de man uit Nieuwerkerk aan de IJssel ook van drugs en wapenbezit. In de zaak zitten verder nog een 34-jarige Amsterdammer en een 46-jarige Ossenaar vast. De man uit Oss wordt ook verdacht van drugshandel. Een 26-jarige man uit Den Haag is vrijgelaten.



