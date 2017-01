Slachtofferhulp na zelfmoord docent: 'Laat leerlingen weten dat hun reactie niet gek is'

DEN BOSCH - Laat leerlingen weten dat elke manier waarop ze reageren op de zelfmoord van hun docent goed is. Dat is de belangrijkste boodschap van de stichting Slachtofferhulp aan ouders van kinderen van het Stedelijk Gymnasium. "Laat ze er veel over praten en laat ze vervolgens ook horen dat hun reactie niet raar is."

De manier waarop het Stedelijk Gymnasium reageert op de dood van hun wiskundedocent, maandagochtend, is de juiste, denkt Peter Hawinkels van Slachtofferhulp.



Leerlingen monitoren

"Dat de mentoren dinsdag bij elkaar komen en vervolgens de ontwikkelingen van de leerlingen monitoren. Ik denk dat dat de goede aanpak is", zegt Hawinkels. "Daarop kunnen wij vervolgens handelen."



Hawinkels adviseert ouders en docenten om veel met de kinderen te praten en goed te kijken waar behoefte aan is. Mensen kunnen slecht slapen, concentratieproblemen hebben en sneller geïrriteerd zijn dan normaal. "Het heeft de tijd nodig om te bekoelen. Maar het is goed als ze de dagelijkse zaken weer oppakken."



Zes tot acht weken

Slachtofferhulp blijft naar het Stedelijk Gymnasium komen zolang dat nodig is. Normaal begeleiden ze iemand zo'n zes tot acht weken, maar het verschilt per situatie. Hawinkels: "Dat hangt van een paar dingen af. Gaan mensen weer slapen? En zijn ze weer in staat hun dagelijkse ritme op te pakken?" Als problemen serieuzer blijken, verwijst Slachtofferhulp door naar andere instanties.



Slachtofferhulp heeft maandag onderscheid gemaakt tussen leerlingen die het hebben zien gebeuren, en leerlingen die ervan gehoord hebben. Vervolgens is er in groepen gepraat. "We kijken of mensen zich uitspreken. In die gesprekken wordt het verdriet met elkaar gedeeld. Daarmee krijgen mensen al een eerste verwerking", vertelt een medewerker van Slachtofferhulp.



