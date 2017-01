Bewusteloze wielrenster gevonden op fietspad

LINDEN - Een fietsster heeft maandag aan het eind van de middag een bewusteloze wielrenster op een fietspad in Linden gevonden. Het is niet bekend hoe lang de vrouw al op de weg langs de A73 lag. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw lag met haar racefiets nog tussen de benen op het fietspad. Het is niet bekend hoe ze bewusteloos is geraakt. Ook is het niet duidelijk of ze andere verwondingen had. De fietsster die haar vond, belde de hulpdiensten.



Twee ambulances

Volgens een getuige kwam er eerst een ambulance ter plaatse die eigenlijk voor de A73 was opgeroepen. De vrouw is daarmee naar een parkeerplaats gebracht. Daar kwam een andere ambulance naartoe die de wielrenster naar het ziekenhuis bracht.