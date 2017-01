Volg hier LIVE de debuutwedstrijd van NAC-trainer Stijn Vreven tegen Jong FC Utrecht

Cyriel Dessers was trefzeker in het thuisduel met Jong FC Utrecht (foto: VI Images)

UTRECHT - Als laatste Brabantse club hervat NAC de competitie. Maandagavond speelt de Bredase club in stadion De Galgenwaard tegen Jong FC Utrecht. Het is de eerste officiële wedstrijd van NAC onder leiding van trainer Stijn Vreven. Tussenstand: 0-1.

Een vliegende start voor NAC. In de vijfde minuut is het al raak. Cyriel Dessers heeft de bal in het strafschopgebied. Dicht bij de achterlijn kapt hij de bal terug, om de bal vervolgens terug te leggen op Arno Verschueren. De Belg, door Vreven vanuit de achterhoede naar het middenveld gehaald, schiet de bal vervolgens hard binnen.



Na acht minuten krijgt Jong FC Utrecht de kans om op gelijke hoogte te komen. De thuisploeg krijgt een strafschop nadat de bal tegen de hand van Kevin van Diermen komt. De 1-1 valt echter niet, Jorn Brondeel pakt de inzet van Darren Rosheuvel.



NAC staat momenteel negende in de Jupiler League. Bij winst op de huidige nummer achttien stijgt de Bredase ploeg naar de vijfde plaats. Voor Vreven is het zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van NAC. Dat zijn debuut in De Galgenwaard is, is extra speciaal. De voormalig verdediger speelde vier seizoenen in Utrecht, waar hij uitgroeide tot cult-held.