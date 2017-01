Bloemenzee voor vermoorde Peter van der Linde uit Breda

BREDA - Op de plaats waar Peter van der Linde in Breda is geliquideerd hebben mensen verschillende bloemstukken neergelegd, waaronder een groot hart van bloemen.

De 60-jarige Van der Linde werd op 6 januari doodgeschoten op de Lunetstraat in Breda. Later werd er in Essen een uitgebrande Audi aangetroffen. De politie vermoedt dat die auto gebruikt is bij de liquidatie.



Afrekening

De politie gaat uit van een afrekening. Er zijn vermoedens dat woonwagenbewoner Van der Linde een rol heeft gespeeld in de xtc-handel. Hij was een bekende van de politie.