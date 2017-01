'Q-koortspatiënten dreigen in de steek te worden gelaten', adviesraad luidt noodklok

DEN BOSCH - Q-koortspatiënten mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Daarom moet er een kennis- en adviescentrum komen over deze ziekte die van dier op mens kan overgaan. Niet alleen als aanspreekpunt voor de mensen die de ziekte al onder de leden hebben, maar ook voor mensen die slachtoffer worden bij een nieuwe uitbaak van Q-koorts.

Dat schrijft BrabantAdvies, de belangrijkste adviesraad in de provincie, aan de Tweede Kamer en Brabantse bestuurders. Aanleiding voor de brandbrief is dat de Stichting Q-Support binnenkort ophoudt te bestaan.



Tien jaar geleden raakten landelijk 50- tot 100.000 mensen besmet. Onder hen zijn 30- tot 60.000 Brabanders.



Vermoeid en depressief

75 mensen zijn aan de ziekte overleden; duizenden zijn er slecht aan toe. Q-koortspatiënten kunnen onder meer last hebben van chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen en depressiviteit. Ook zijn sommigen hierdoor in financiële problemen gekomen.



"Artsen en andere professionals weten doorgaans weinig over de ziekte. Daarom komen ze in de kou te staan nu Q-Support stopt", zegt Myrtille Verhagen. Zij is beleidsadviseur bij BrabantAdvies.Ze noemt het 'zeker' dat er weer een soortgelijke epidemie komt. "Het gestuntel, ook van ministeries die zich geen raad wisten, mag nooit meer gebeuren. Heel lang hebben we alleen maar toegekeken . Eerst ging het vooral om de economische schade. De menselijke ellende is pas veel later in beeld gekomen."Daarom pleit ze ervoor kennis te bundelen. Zo'n nieuw centrum moet ook kunnen dienen als vangnet en vraagbaak. "Q-koorts is geen tijdelijk probleem dat overgaat. Het gaat door, zo blijkt. Nog steeds melden zich nieuwe patiënten."