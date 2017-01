'Een groot verlies', oud-leerling schrijft eerbetoon aan wiskundeleraar Erik Oltmans

DEN BOSCH - “Ik kan niet meer hopen dan dat hij op ons neerkijkt en ziet hoeveel positieve invloed hij heeft gehad op deze wereld.” Op social media zijn veel steunbetuigingen te vinden voor wiskundeleraar Erik Oltmans die maandag zelfmoord pleegde op het Stedelijk Gymnasium in Bosch. Ook oud-leerling Naomi Nolte laat op Facebook weten wat de docent voor haar betekende.

“Er zijn genoeg mensen die Erik niet gekend hebben en die nu op hem neerkijken omdat hij de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium heeft getraumatiseerd. Maar deze mensen hebben Erik niet gekend. Ze hebben zijn toewijding aan zijn leerlingen en zijn medemens niet kunnen aanschouwen”, schrijft Naomi.



De Bossche, die inmiddels in Engeland woont, besloot een eerbetoon op haar Facebookpagina te plaatsen. “Dit is een groot verlies voor ons allemaal, en zeker een groot verlies voor mij”, schrijft ze. Ze kreeg les van Oltmans toen ze in de derde klas zat. Ze had moeite met wiskunde, maar hij zorgde ervoor dat ze er beter in werd. Zelfs zo goed dat ze anderen bijles kon geven.“Ik deed ontzettend mijn best om het te begrijpen, maar het leek maar niet te lukken. Totdat ik les kreeg van meneer Oltmans. Een docent die alles deed om zijn leerlingen te helpen, zeker als ze ervoor open stonden, maar zelfs als ze dat niet wilden. Iemand die mensen aan het lachen kon maken. Een bijzonder persoon, die mij ertoe heeft gebracht om mijn kennis over te brengen aan anderen”, schrijft ze.De oud-leerling vertelde dan ook aan iedereen die ze bijles gaf dat Oltmans hiervoor gezorgd had. “Om bijles te gaan geven, en aan leerlingen te kunnen overbrengen dat als er iemand is die in je gelooft en genoeg geduld met je heeft, je er altijd kunt komen. Ik heb het vandaag al tegen veel mensen gezegd: er is geen leerling geweest die bijles heeft gehad van mij en die niet het verhaal heeft gehoord van de docent die zoveel vertrouwen in mijn kunnen had dat ik mijn 'weakness' in mijn 'strength' heb kunnen veranderen.”“Ik zal nooit vergeten wat voor invloed jij hebt gehad op de persoon wie ik vandaag ben. Rust zacht.”