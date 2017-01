Geen nieuwe spelers, wél oprichting PSV Foundation

EINDHOVEN - De fans die naar de nieuwjaarsreceptie van PSV waren gekomen in de hoop dat er een nieuwe aanwinst gepresenteerd zou worden, kwamen bedrogen uit. Die was er niet. Wel liet PSV-directeur Gerbrands weten dat er een PSV Foundation is opgericht en dat trainings-complex De Herdgang een flinke metamorfose krijgt.

De PSV Foundation zal zelfstandig te werk gaan en PSV in verbinding houden en brengen met tal van maatschappelijke projecten in Eindhoven en omgeving.



De stichting komt onder leiding van oud-burgemeester Rob van Gijzel, sportmarketeer Bob van Oosterhout en PSV-directeur Toon Gerbrands. De handtekening onder het bestuurscontract hiervan werd tijdens de receptie op het podium ondertekenden.



Opknapbeurt De Herdgang

Ook werd tijdens de receptie bekend dat in februari begonnen wordt met de renovatie van trainingscomplex De Herdgang. Zowel de kant waar het eerste team traint, als de jeugdzijde wordt aangepakt. PSV investeert hier tussen de zeven en tien miljoen euro in.