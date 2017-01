Beide polsen deden 'knak' in de gymzaal: Roosendaals snookertalent uitgeschakeld

ROOSENDAAL - De Roosendaalse snookerspeler Hans Kuijpers heeft zijn beide polsen gebroken. Hij mist daardoor zowel het EK als WK-snooker. De talentvolle 13-jarige sporter kwam ongelukkig ten val tijdens de gymles op school.

Kuijpers was maandagochtend aan het ringzwaaien in de gymzaal van het Norbertuscollege in Roosendaal. Hij moest naar achter afspringen en toen ging het fout. "Ik liet iets te vroeg los en ik probeerde mezelf nog op te vangen. In een keer stonden mijn handen helemaal scheef".





Versuft belandde Hans op de vloer van de gymzaal. "Ik had het eerst niet door. Iedereen keek me aan!" Er ontstond even wat paniek onder de klasgenoten, volgens Hans. Zijn vrienden William en Zakaria die er ook bij waren bevestigen dat.112 werd gebeld, de ambulance arriveerde en Hans kreeg morfine tegen de pijn. De rit ging naar de kinderafdeling van het Bravisziekenhuis in Bergen op Zoom. Daar kreeg Hans metalen pinnen in zijn polsen en verdwenen zijn gebroken polsen in een dikke laag gips. Hij mocht daarna naar huis.Thuis op de bank staat de telefoon niet stil. De voordeurbel ook niet. Er is steeds bezoek. Opa en oma komen hun kleinzoon het beste wensen. Ook de klasgenoten William en Zakaria willen weten hoe het nu met Hans is. "Dat doen vrienden", zegt William. Ze hebben een pot met snoep voor Hans meegenomen en een kaart om hem wat op te vrolijken.De schrik zit er nog goed in, na het ongeluk. Volgens Zakaria was het griezelig om te zien en was iedereen geschokt. Het ongeluk heeft indruk gemaakt onder de scholieren. Ze vertellen dat ze maandagmiddag een proefwerk moesten maken. Maar dat dat zwaar was, omdat ze steeds weer de heftige beelden voor zich zagen. Ze raken er niet over uitgepraat.Aan het einde van hun bezoek laten ze met viltstift hun namen achter op het gips van Hans. Die draagt nog steeds zijn gymshirt met opschrift 'Norbertus College'. Er zitten hier en daar wel wat gipsvegen op.Hans staat momenteel nummer vier in de nationale ranglijst. Hij valt al jaren op vanwege zijn talent. O p zijn twaalfde nam hij het op tegen de senioren Maar de keu weer oppakken is voorlopig onmogelijk. Hans zit zeker acht weken in het gips. Volledig sporten is op zijn vroegst weer mogelijk over een maand of zes maar dat kunnen er ook negen worden. De verwachting is dat hij uiteindelijk weer terug komt op zijn oude niveau. Nu eerst even bijkomen na die heftige dag op school.