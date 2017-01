Auto brandt uit aan Wandelboslaan in Tilburg

TILBURG - Een auto is maandagnacht uitgebrand aan de Wandelboslaan in Tilburg. De eigenaar van het voertuig merkte de brand zelf iets na middernacht op.

De eigenaar werd wakker van een harde knal. Toen hij uit zijn slaapkamerraam keek, zag hij dat zijn auto in brand stond. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon het voertuig al niet meer redden.



Mogelijk brandstichting

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Volgens een getuige wordt brandstichting niet uitgesloten.



In Tilburg was vorige week ook al een autobrand. Die woedde een aantal kilometer verderop aan de Reeshofweg.