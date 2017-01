Danny van Poppel sprint naar tweede plek in openingsrit Tour Down Under

LYNDOCH - Wielrenner Danny van Poppel uit Moergestel is er net niet in geslaagd de eerste etappe van de Tour Down Under te winnen. Van Poppel die uitkomt voor Team Sky kwam in massasprint in het Australische Lyndoch net tekort tegen Caleb Ewan van Orica-Scott die een thuiswedstrijd rijdt.

De Ier Sam Bennet van Bora-Hansgrohe kwam als derde over de streep. Vanwege de hitte, temperaturen van rond de veertig graden, in Australië hoefden de renners in plaats van de geplande 145 kilometer, maar 118 kilometer te fietsen.In het algemeen klassement leidt Ewan nu met vier seconden voorsprong op Van Poppel. De Tour Down Under is de eerste UCI World Tour-koers van het jaar.