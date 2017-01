Vandaag in Brabant proberen de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium de draad weer op te pakken

EINDHOVEN - Er is door hulpdiensten bijzonder snel en goed gereageerd op de zelfmoord van de wiskundedocent van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Dat zegt rector Etha Schoemaker in een eerste reactie. Ze roemt de hulpdiensten en slachtofferhulp, die direct klaarstonden voor leerlingen en docenten die flink geschrokken zijn.

De leerlingen van het Stedelijk Gymnasium beginnen de dag met hun mentor. De mensen van slachtofferhulp en Schoolmaatschappelijk werk blijven nog de hele week op school.

In de loop van de dag breekt de zon af en toe door en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt.

Op social media zijn veel steunbetuigingen te vinden voor wiskundeleraar Erik Oltmans die maandag zelfmoord pleegde op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Ook oud-leerling Naomi Nolte laat op Facebook weten wat de docent voor haar betekende.

De 13-jarige Roosendaalse snookerspeler Hans Kuijpers heeft zijn beide polsen gebroken. Hij mist daardoor zowel het EK als WK-snooker.

Een fietsster heeft maandag een bewusteloze wielrenster op een fietspad in Linden gevonden. Het is niet bekend hoe lang de vrouw al op de weg langs de A73 lag.