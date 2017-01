Geschaarde vrachtwagen op A67 bij Asten zorgt voor problemen

ASTEN - Een geschaarde vrachtwagen zorgt dinsdagmorgen voor problemen op de A67 bij Asten. De vrachtwagen staat dwars over beide rijstroken.

Het overige verkeer kan in de richting van Eindhoven alleen via de vluchtstrook. Dat zorgt voor vertraging. Tussen de afrit Liessel en afrit Someren staat file. Rond half tien was de vertraging opgelopen tot meer dan 25 minuten.



Spoedreparatie

De verwachting is dat het uren duurt voordat de problemen zijn opgelost. Eerst moet de vrachtwagen worden weggesleept, daarna moet de vangrail nog worden gerepareerd.



Automobilisten kunnen omrijden via de A73 en A2.