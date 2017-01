Consumentenclubs slepen Philips voor de rechter voor claim

AMSTERDAM - ConsumentenClaim en de Consumentenbond slepen Philips en andere elektronicafabrikanten voor de rechter omdat zij in het verleden verboden afspraken hebben gemaakt over de prijzen van beeldbuizen. Volgens de consumentenorganisaties hebben de elektronicabedrijven met hun kartel consumenten benadeeld. Zij betaalden jarenlang te veel voor televisies en computerschermen.

De Europese Commissie legde de bedrijven daarvoor eerder al een fikse boete op. Een hoger beroep daartegen loopt nog.



Schadevergoeding

De Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben afgelopen jaar geprobeerd met Philips afspraken te maken over een schadevergoeding. Het bedrijf wil volgens de organisaties echter alleen zijn eigen klanten tegemoetkomen, niet die van de overige leden van het kartel. Daarom wordt de zaak alsnog aan de rechter voorgelegd.



"We vragen de rechter een zitting te houden waarbij alle bij het kartel betrokken partijen moeten verschijnen'', aldus directeur Bart Combée van de Consumentenbond. "Zo willen we met de rechter afspraken over de vervolgaanpak maken. Dit is bijvoorbeeld nodig omdat de karteldeelnemers uit verschillende landen afkomstig zijn.''



Complexe zaak

Een woordvoerder van Philips sprak van 'een complexe zaak', ook gezien de betrokkenheid van meerdere buitenlandse bedrijven. "Wij begrijpen dan ook dat deze partijen de kwestie aan de rechter willen voorleggen en wachten de volgende stappen af", zei hij.



Het kartel was actief tussen 1996 en 2006. Behalve Philips, dat het betreffende bedrijfsonderdeel overigens in 2001 verkocht, waren onder meer Samsung, LG, Panasonic en Toshiba erbij betrokken. Een complicerende factor is dat de prijsafspraken gingen over onderdelen die ook door andere televisiefabrikanten zijn gebruikt.