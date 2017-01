Weer twee aanhoudingen in zaak fatale overval Mien Graveland

HELMOND - De politie heeft weer twee verdachten aangehouden voor de fatale overval op de hoogbejaarde Mien Graveland in Helmond. Het gaat om twee mannen van 29 en 31 jaar uit Helmond. Zij werden dinsdagochtend om zeven uur thuis aangehouden.

De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de overval. Voor de fatale overval werden de afgelopen maanden al drie andere verdachten opgepakt. Zij zitten nog vast.

LEES OOK: Justitie onderzoekt rollen van drie verdachten van dood 86-jarige Mien Graveland

De 86-jarige weduwe werd op 29 augustus 2014 tussen in haar huis aan de Bestevaer in Helmond overvallen door meerdere mannen. Ze raakte bij de overval zwaargewond en overleed nog diezelfde in het ziekenhuis.



Veel impact

De zaak had en heeft veel impact op de nabestaanden en de inwoners van de wijk waarin de hoogbejaarde vrouw woonde.