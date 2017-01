Vrouw opgepakt voor witwassen na onderzoek naar Klaas Otto

HOOGERHEIDE - Een 45-jarige vrouw is dinsdagochtend een huis in Hoogerheide aangehouden op verdenking van witwassen. De arrestatie is het resultaat van rechercheonderzoek naar de 49-jarige Klaas Otto uit Bergen op Zoom, de oprichter van motorclub No Surrender.

Er zijn diverse spullen in het huis van de vrouw in beslag genomen. De politie meldt enkel dat de vrouw in het huis in Hoogerheide verbleef.



De vrouw zou een hele goede vriendin van Otto zijn.