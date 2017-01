'Lieve held Ollie' herdacht met bloemen en mooie woorden door leerlingen Stedelijk Gymnasium

DEN BOSCH - ‘Onze lieve held Ollie’. Het zijn de woorden die een leerling van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch dinsdagochtend gebruikt om wiskundeleraar Erik Oltmans te gedenken. De leraar pleegde maandag zelfmoord op de school. Heel veel leerlingen hadden dinsdag bloemen bij zich toen ze aankwamen op school.

Op de school was de stemming dinsdagochtend uiteraard teneergeslagen en bedroefd. Leerlingen omschrijven de wiskundeleraar als een ‘lieve en behulpzame man’. “Hij had een andere band met leerlingen dan veel andere leraren”, vertelt een meisje. “Meer vriendschappelijk.”



“Hij maakte grapjes, dreef de spot met zichzelf en met ons”, zegt ze ook.



Bij elkaar gekomen

Dinsdagochtend kwamen eerst de leraren van het Stedelijk Gymnasium bij elkaar. Daarna zijn mentoren met hun leerlingen in verschillende klassen samengekomen om de dag te starten. En vervolgens is geprobeerd de lessen zo normaal mogelijk te hervatten.



Niet eenvoudig, maar voor leerlingen en leraren die hier behoefte aan hebben, zijn er nog heel de week medewerkers van Slachtofferhulp en maatschappelijk werk aanwezig op school. Ook is er een speciaal herdenkingslokaal ingericht in het Stedelijk Gymnasium waar leerlingen en leraren samen kunnen komen.



Dat de wiskundeleraar ongelooflijk gemist gaat worden, blijkt ook uit de vele reacties op Facebook van leerlingen en oud-leerlingen. “Zelfs nadat ik een andere docent kreeg, bleef je me steunen! Als ik iets niet snapte, kwam je bij me zitten om me te helpen. Jij kon uitleggen als geen ander”, schrijft bijvoorbeeld Eline van der Meer.





En ‘Lieve meneer Oltmans, rust zacht, wat was u een topleraar’, is te lezen op de Facebookpagina van Joost Huisman . “U was altijd zo betrokken en vriendelijk en u heeft veel leerlingen misschien wel meer geholpen dan u zelf weet. Ik hoop dat u de rust die u zocht, gevonden heeft”, is de wens van Willemijn Koppelaars