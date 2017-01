Vijfhonderdste baan bij onderzoekscentrum Pivot Park in Oss

Het Pivot Park in Oss

OSS - Het onderzoekscentrum naar nieuwe geneesmiddelen Pivot Park in Oss heeft sinds deze week 500 medewerkers. Het centrum startende bedrijfjes werd in februari 2012 opgericht naar aanleiding van de sluiting van de onderzoeks- en ontwikkelafdeling van MSD en was bedoeld om kennis en werkgelegenheid voor Oss te behouden.

De 500-ste werknemer is Juliette van den Dolder van het bedrijf Noviocell dat onderzoek doet naar de bestrijding van kanker.