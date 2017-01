Actievoerders gaan 'levensgevaarlijke' weg tussen Oosterhout en Raamsdonksveer zelf sluiten

RAAMSDONKSVEER - Voor Huseyin Caner en zijn vrienden is de maat helemaal vol. Nadat er maandag opnieuw een ernstig ongeval was gebeurd op de Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg tussen Oosterhout en Raamdsdonksveer, hebben ze besloten de weg volgende week uit protest tijdens de spits zélf af te sluiten. 'Die weg is levensgevaarlijk. Punt uit.'

Caner was goed bevriend met Ergün Sondaç, de 22-jarige man uit Oosterhout die in augustus vorig jaar om het leven kwam bij een eenzijdig ongeval op de Oosterhoutseweg. Het zoveelste zware ongeluk op de weg die onlangs te zien was bij het SBS6-programma De Gevaarlijkste Wegen van Nederland.



Aandacht

Caner bracht de parallelweg van de A27 daarna verwoed onder de aandacht van lokale politie. En met succes, want burgemeester Willemijn van Hees liet hem eind november weten dat de weg wordt aangepast. Er komt een inhaalverbod, de maximum snelheid wordt teruggebracht tot 60 kilometer per uur en ook worden de banden' tussen de weg en het fietspad wit geschilderd zodat ze beter opvallen.



De werkzaamheden staan echter pas gepland in de meivakantie, zodat het gecombineerd kan worden met ander onderhoud en de weg dan vanwege vakantietijd minder intensief gebruikt wordt.



'Levensgevaarlijk'

Het duurt Caner echter allemaal veel te lang. "Die weg is levensgevaarlijk. Punt uit. Het duurt allemaal eindeloos en uit protest gaan wij de weg zelf afsluiten tijdens de spits. Na zo veel doden mag je je onderhand wel eens achter de oren gaan krabben." De inwoner van Raamsdonksveer wil niet zeggen op welke dag de actie gepland staat.



De verantwoordelijke wethouders van de gemeente Oosterhout en Geertruidenberg, Mark Vissers en Kevin van Oort, hebben begrip voor de frustratie van Caner. "Zijn betrokkenheid is groot en dat neem ik hem niet kwalijk. Ik snap zijn ergernis, frustratie en verdriet, maar een afsluiting is niet zinvol. Symboolpolitiek heeft weinig zin", reageerde Wissers.



Van Oort: "Een protestactie is niet de juiste manier om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie op deze weg. De maatregelen komen eraan."



Ongeval maandag

Volgens de politie is de toedracht van het ongeval van maandag nog niet duidelijk. Het 30-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond, maar is volgens de laatste berichten nog wel in leven.