'Poppenhuis' te koop in Eindhoven voor een prikkie: een tikkeltje luguber

EINDHOVEN - Tip nummer één van de makelaar als je je huis wilt verkopen: zorg dat alles netjes opgeruimd is en prop je persoonlijke spullen even in een kast. Wel zo fijn voor de foto's op Funda, een lege, ruimtelijke slaapkamer en woonkamer. De bewoners van dit huis in Eindhoven zijn zo te zien verwoed verzamelaars van poppen en hebben er zo veel dat ze ze waarschijnlijk nergens meer kwijt konden. Dus is de enorme poppenverzameling op de foto gezet, meldt de website van VK Magazine. Een tikkeltje luguber is het wel.

Op het bed, in de kast, in alle hoeken van de woonkamer en op de vensterbank voor het raam, overal staan poppen uitgestald, compleet met roze japon of rood hansopje. Waarschijnlijk krijgt de toekomstige koper van de tussenwoning de poppenvoorraad er niet bij, maar je kunt er niet omheen.



Het stulpje aan de Ockeghemstraat is spotgoedkoop, de vraagprijs is maar 125.000 euro. Volgens VK Magazine is dit misschien wel het meest griezelige huis wat er in Eindhoven te koop staat.