'Levensvragen en slechte nachtrust' na zelfmoord Stedelijk Gymnasium, Slachtofferhulp luistert

DEN BOSCH - Medewerkers van Slachtofferhulp hebben inmiddels zo'n vijftig gesprekken gevoerd op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Die gesprekken zijn bedoeld om een begin te maken met de verwerking van de dood van wiskundedocent Erik Oltmans.

Oltmans maakte maandagochtend een einde aan zijn leven door van het dak van het schoolgebouw te springen. Bij medewerkers en leerlingen op de getroffen school steken levensvragen de kop op.



Na de zelfdoding van Oltmans kwamen direct drie medwerkers van Slachtofferhulp naar het lyceum. Sinds de vroege dinsdagochtend zijn er vijf mensen aanwezig om gesprekken te voeren met medewerkers en leerlingen. Hawinkels: "Iemand uit hun vertrouwde schoolomgeving is daar zomaar uit weggerukt. Dat roept bijna existentiële vragen op."



Slechte nacht

De mensen van Slachtofferhulp luisteren naar de vragen die er zijn. En ze doen nog meer. "Je kunt je voorstellen dat zo'n indrukwekkende gebeurtenis afgelopen nacht bij mensen tot een slechte nachtrust heeft geleid. We leggen uit dat een verstoord slaapritme een normale reactie is."