'Ik voel het in mijn rug': stoepen in Liempde zijn voor scootmobielen en rollators onbegaanbaar

LIEMPDE - Hobbel, hobbel, hobbel. "Oooh, ik voel het in mijn rug." Het klinkt alsof Annie van Abeelen over een Belgische snelweg rijdt. Maar nee, de 85-jarige bedwingt met haar scootmobiel de stoepen in Liempde. In het dorp zijn meer dan 1200 handtekeningen opgehaald om iets te doen aan de slechte staat van de stoepen en straten in het dorp.

"Het is verschrikkelijk", zegt Annie als ze met onze verslaggever door het dorp rijdt. Scheve stoepen, uitstekende klinkers en bij het oversteken moet je hobbelend over kinderkopjes. De stoepen van Liempde zijn in erg slechte staat en daar heeft iedereen, van ouderen met rollators tot jonge moeders met kinderwagens, last van, zeggen de dorpelingen.





Het platform Rolstoelvriendelijk Liempde begon een handtekeningenactie. "Alle wegen in en om het dorp zijn voor mensen in een rolstoel of kinderwagens eigenlijk onbegaanbaar", zegt Kees Quinten van het platform.Van de circa 4800 inwoners van het dorp hebben al zo'n 1250 mensen hun handtekening gezet. Zo hopen de mensen in het dorp dat de gemeente Boxtel iets aan de stoepen gaat doen. Quinten: "We willen de gemeente op het hart drukken dat Liempde ook mooi kan zijn met goede toegankelijke wegen."