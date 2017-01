Efteling betovert bezoekers Symbolica in negen scènes met speciale effecten

KAATSHEUVEL - Passagiers van de nieuwe Efteling-attractie Symbolica gaan straks op negen verschillende plekken in de darkride iets beleven. De rijkelijk gedecoreerde scènes staan bol van de speciale effecten. Website Looopings weet het aantal scènes van de attractie als eerste te melden.

De tour door het grote paleis bestaat straks uit drie verschillende routes met elk een eigen thema. Mascotte Pardoes de Tovernar leidt de gasten rond.



Interactief

Met behulp van speciale panelen in de 33 karretjes, die Fantasievaarders worden genoemd, kunnen bezoekers zelf keuzes maken. Daarbij ontdekken ze ook geheime kamers, zo schrijft Looopings. In Symbolica komen tien bewegende poppen.



De overdekte familieattractie is vergelijkbaar met Droomvlucht en Fata Morgana. Droomvlucht heeft vijf grote scènes en in Fata Morgana varen bezoekers door veertien verschillende delen van de Arabische wereld.



Making-of

In de tweede aflevering van de making-of die sinds vrijdag op YouTube staat, gaf de Efteling zelf al een kijkje in de nieuwe darkride. De bouw van Symbolica is op dit moment halverwege. De opening staat in de zomer gepland.