NAC huurt James Horsfield de rest van het seizoen van Manchester City

BREDA - NAC heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met James Horsfield. De Engelsman, die zowel in de verdediging als op het middenvelder kan spelen, wordt gehuurd van Manchester City.

Horsfield (21) speelt al vanaf zijn elfde levensjaar in de jeugdopleiding van Manchester City. Volgens de Bredase voetbalclub staat hij daar bekend om zijn 'sterke passing en zijn natuurlijke leiderschap'. De nieuwe NAC-speler was aanvoerder van verschillende jeugdteams van The Citizens.



In combinatie met zijn verhuurperiode tekende Horsfield een nieuw contract bij Manchester City, hij heeft een verbintenis tot de zomer van 2018. Horsfield is de vijfde City-speler in de selectie van NAC, ook Ashley Smith-Brown, Brandon Barker, Thomas Agyepong and Manu Garcia spelen op huurbasis in Breda.



"Met zijn 21 jaar is James een van de meest ervaren spelers in de jeugdopleiding van City", zegt technisch directeur Hans Smulders op het digitale thuis van de club. "Hij kan op verschillende posities in de verdediging en het middenveld uit de voeten.""Tijdens het trainingskamp in de winterstop hebben we gemerkt dat hij goed in de groep past en voetballend een meerwaarde is voor ons. Daarnaast kan hij met zijn ervaring ook een rol spelen in de ontwikkeling van de andere jongere spelers van Manchester City. We zijn daarom blij dat hij het komende half jaar voor NAC uitkomt", aldus Smulders.