Verdachte van woningoverval Achtmaalseweg in Zundert aangehouden in cel gevangenis Vught

ZUNDERT/VUGHT - In de gevangenis in Vught is dinsdagochtend een 46-jarige verdachte aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gewapende woningoverval in Zundert.

In april 2015 drongen twee mannen het huis aan de Achtmaalseweg binnen. Ze bedreigden het 85-jarige slachtoffer en een buurman die toevallig ook in het huis was met iets dat op een vuurwapen leek. De daders hadden hun gezichten bedekt.



Geen buit

Zonder buit gingen ze ervandoor in een auto die werd bestuurd door een derde dader. Niemand raakte gewond.



Nieuwe informatie leidde de recherche naar de verdachte. Dinsdagochtend werd de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, in zijn cel aangehouden. Hij zat al voor een ander misdrijf in de penitentiaire inrichting. Het onderzoek gaat verder. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.