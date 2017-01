Mestsilo scheurt, tienduizenden liters drek op straat in Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU - Tienduizenden liters koeienmest zijn dinsdagmiddag in Baarle-Nassau op straat gekomen nadat een meststilo bij een boerderij openscheurde.

De mestsilo barstte uit elkaar bij een boerderij aan het Eikelenbosch. Een naastgelegen geitenstal kwam vol mest te staan. De brandweer is bezig om de geiten te redden.



'Geiten dood'

Volgens een omstander zou een onbekend aantal dieren om het leven zijn gekomen. De weg is afgesloten voor al het verkeer.



Hoe de mestsilo kon scheuren, is niet bekend.