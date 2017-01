Jonge fietser gewond bij aanrijding op Geldropsweg in Mierlo

MIERLO - Een jongen is dinsdagmiddag gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto op de Geldropseweg in Mierlo. Dat gebeurde toen het slachtoffer op de fiets probeerde over te steken.

De jongen kwam tegen de voorruit van de auto terecht. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.