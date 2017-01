Zelfmoorddeskundige na dood docent Erik Oltmans: 'Blijf niet rondlopen met gedachten aan suïcide'

DEN BOSCH - "Ga met gedachten aan zelfdoding naar je huisarts of bel naar de hulplijn 113Online." Dat zegt hoogleraar en psychiater Christina van der Feltz. "Mensen moeten weten waar ze terechtkunnen. Blijf er niet mee rondlopen."

Van der Feltz is als hoogleraar Sociale Psychiatrie verbonden aan de Tilburg University. Daarnaast is ze psychiater bij GGz Breburg. En sinds eind 2016 staat ze namens de GGz aan het hoofd van een regionaal suïcidepreventie project in Brabant. Haar missie: het aantal zelfdodingen in Brabant laten dalen. Want onze provincie staat op de tweede plek als het gaat om het aantal zelfdodingen in Nederland. "Daarom moet de hulpverlening voor mensen die erover nadenken toegankelijker worden."



'Zelfdoder heeft vernauwd bewustzijn'

Uiteraard hoorde ook Van der Feltz maandag van de tragische gebeurtenis in Den Bosch. Wiskundeleraar Erik Oltmans pleegde zelfmoord bij het Stedelijk Gymnasium. Leerlingen zagen dat gebeuren. "Of de keuze voor zo'n plek een hele specifieke is, is maar de vraag. " De psychiater spreekt over een vernauwd bewustzijn. "Als iemand geen uitweg meer ziet, kan die persoon alleen nog maar daaraan denken. Het gaat dan vooral nog over de vraag, doe ik het wel of niet."



Van der Feltz vervolgt: "Het is een moeilijk te begrijpen proces, maar als die gedachte zich zo opdringt, denk je niet meer aan de omgeving.



'Invloed op proces van zelfdoding is mogelijk'

Dat wil niet zeggen dat de plek waar iemand daadwerkelijk uit het leven stapt, willekeurig is. Van der Feltz noemt de Golden Gate Bridge in San Francisco. "Mensen sprongen daar bijna altijd aan de kant waar je San Francisco ziet liggen." Ze verduidelijkt: "De stad waar je woonde, met daarin allemaal mensen die je kende, kan heel belangrijk voor je zijn. Dat kan ook gelden voor de plek waar je werkte. Maar de plek waar iemand voor kiest, is toch vooral de plek waar het op dat moment kennelijk lukt om zelfmoord te plegen."



Het aantal zelfdodingen bij de Golden Gate Bridge is volgens Van der Feltz enorm afgenomen, nadat er hekken werden geplaatst. "En die mensen hebben niet later alsnog zelfmoord gepleegd. Het is een proces waar je invloed op kunt uitoefenen, als je er maar op tijd bij bent. Dat is héél belangrijk."



113Online

Heb je zelf hulp nodig, of denk je weleens over zelfmoord, dan is er een speciaal telefoonnummer waarop hulpverleners te bereiken zijn. Dat kan 24 uur per dag via 113online.nl of via 0900-0113.