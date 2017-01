Geen sterallures bij hoofdrolspelers De Diamantjes: ondanks de vorst, gewoon aan het werk

TILBURG - "Laatst in een schoenenwinkel in Breda werd ik herkend. En even later ook weer toen mijn vriend en ik voorbij een café liepen." Elonka is een van de hoofdrolspelers van de televisieserie de Diamantjes op Omroep Brabant.

In de serie wordt een groep medewerkers van de Diamant-groep gevolgd, de sociale werkvoorziening in Tilburg. De werkploeg verzorgt in Tilburg het groen in de binnenstad.



Bekende Brabanders

Elonka werkt iedere dag samen met Jan, Sjaak, Maurice en voorman Willem in de parken en plantsoenen. Allemaal zijn ze door wildvreemden en bekenden aangesproken op hun televisiedebuut. De opnames waren afgelopen zomer. "In het begin was het wel wennen met zo'n camera erbij, maar uiteindelijk is het wel heel erg leuk", zegt Maurice.



Dinsdag zijn de sterren gewoon weer aan het werk. Ze laten zich niet tegenhouden door het koude weer. Een perk in de Deken Sandersstraat is aan de beurt. Er moeten nieuwe plantjes worden geplant. Dat gaat nauwgezet en in een rustig tempo. En dat is nou precies de reden waarom Sjaak heeft meegewerkt aan de serie. "Om te laten zien dat wij niet in een gewoon bedrijf kunnen werken. Wij hebben aangepast werk en begeleiding nodig."



Participatiewet

De anderen knikken instemmend "Vooral het tempo moet aangepast zijn", vult Jan aan. Hij kan vandaag niet werken, want hij is gevallen met zijn scooter en heeft last van zijn schouder. Hij is wel even in de schaftkeet voor een kopje koffie.

Directeur Robert Bool van de Diamant Groep is trots op zijn nieuwe televisiesterren. Door de participatiewet gaat er nogal wat veranderen. Mensen moeten meer bij gewone bedrijven aan de slag. "Dat kan wel", zegt Bool, "maar dan moet er wel de juiste ondersteuning zijn.

Sjaak is het daar niet mee eens. "Het moet gewoon zo blijven als het nu is. die participatiewet, dat dè kan nie",



Serie geeft openhartig beeld

De Diamantjes laat zien over wat voor mensen we het bij de participatiewet hebben." "De serie geeft een goed beeld," vult voorman Willem aan "Zo zijn onze mensen".



De Diamantjes zijn in de serie openhartig naar elkaar toe en ze hebben ook wel eens woorden. "Ja", lacht Sjaak, "maar dat praten we daarna goed uit en dan gaan we weer gewoon verder en hebben we plezier." En zo is het ook op deze dag. Ondanks de een klein laagje vorst in de grond wordt er gelachten en gewerkt. Tientallen gaatjes worden gegraven om er plantjes in te zetten. Het perk aan de Deken Sandersstraat komt er steeds mooier uit te zien.



Komende zaterdag is de laatste aflevering van de Diamantjes vanaf 18.00 uur te zien op Omroep Brabant. Of er een tweede serie moet komen? "Nou misschien over een tijdje", zegt Maurice met een verlegen lachje. "We moeten niet te beroemd worden." En hup, daar gaat weer een plantje de grond in, want het werk moet door.